مخبز مغربي يحتفي بالعلاقات الجديدة

المصدر: إعداد ـ اليازية البدواوي

مخبز «مدام فال» في الدار البيضاء يشتهر بحلوياته الرائجة وخصوصاً في المناسبات اليهودية عبر بيع الخبز التقليدي اليهودي. وفي الأيام القليلة الماضية لم يكن هناك سوى شيء واحد على شفاه الناس، ألا وهو العلاقات الجديدة بين المغرب وإسرائيل.

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» احتفى كل من اليهود والمسلمون المغاربة بالاتفاق الذي نص على تعزيز العلاقات الكاملة بين المغرب وإسرائيل بما في ذلك مكاتب الاتصال والرحلات الجوية المباشرة. وفي هذا الصدد، قال كيفن فال، حفيد مؤسس المخبز: «يتحدث الجميع عن ذلك سواء كان من اليهود ممن يشكلون نصف زبائننا، أو المسلمين». ورافق إعلان اتفاق إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين المغرب وإسرائيل وعد بعلاقات كاملة بينهما «في أقرب وقت ممكن».

فرح

تقول امرأة أربعينية أتت لشراء بعض الخبز التقليدي (الحلّة) الذي يستهلكه اليهود وخصوصاً في أيام السبت والأعياد، إن «جميع أبناء الطائفة اليهودية في المغرب فرحون» بالإعلان الأخير الذي يشكّل «بادرة قوية وشجاعة للغاية من جانب الملك محمد السادس». ومن جهتها، أفادت إحدى العاملات في المخبز وتناهز الستين من عمرها: «كانت لدينا علاقات ودية للغاية لفترة طويلة جداً، لم نواجه أية مشكلات قط كما أننا نعمل معاً بأكبر قدر من الاحترام». وفي محل جزارة وسط الدار البيضاء، قال مالكه إنه لم يتوقف عن تلقي المكالمات من المغاربة - اليهود والمسلمين - جميعهم راضون عن هذا القرار.

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