التازي: الاعتراف بمغربية الصحراء منعطف تاريخي

المصدر: (القاهرة - وكالات)

أكد سفير المغرب في مصر أحمد التازي، أن قرار الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بمغربية الصحراء وسيادة المملكة على كامل صحرائها، يشكل منعطفاً تاريخياً في مسار الحل النهائي لهذا الصراع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية.

وتابع التازي في تصريح صحافي، إن الأمر لا يتعلق فقط بإعلان رسمي من قبل الإدارة الأمريكية بل بقرار سيادي، ووثيقة قانونية رسمية ذات أبعاد وثقل مهم جداً. وسجل أن القرار الأمريكي ليس وليد الصدفة، بل ثمرة جهود دبلوماسية قادها الملك محمد السادس بهدف إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء.

وشدد على أن المغرب لم يقايض الاعتراف بمغربية الصحراء بأي موقف آخر، موضحاً أن الملك أكد في الاتصال الهاتفي مع الرئيس الأمريكي بأن القضية الفلسطينية ستبقى من ضمن أولويات السياسة الخارجية للمملكة، وبأن المغرب يدعو إلى استئناف المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل للوصول إلى حل دائم وشامل وعادل يحقق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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