أبيَن.. انسحاب مستمر لليوام الرابع تنفيذاً لاتفاق الرياض

المصدر: عدن - البيان

واصلت القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الانسحاب من محافظة أبين تحت إشراف قوات التحالف لليوم الرابع على التوالي بدون عوائق تنفيذاً لاتفاق الرياض.



وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن وحدات جديدة من القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي غادرت مواقعها في منطقة الشيخ سالم بإشراف قوات تحالف دعم الشرعية، حيث غادرت كتيبة تابعة للواء حرس الحدود وأخرى تتبع قوات الأمن الخاص إلى محافظة شبوة، حيث ستغادر قوات حرس الحدود بعد ذلك إلى محافظة الجوف على الحدود مع السعودية.



وبالتزامن مع ذلك انسحبت كتيبة من اللواء الثامن صاعقة التابعة لقوات المجلس الانتقالي وكتيبة مدفعية موقعها إلى مواقعها السابقة في معسكر 7 أكتوبر الواقع في مدينة جعار، غرب محافظة أبين. تمهيداً لنقلها بعد ذلك إلى جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي.



وكانت وحدات أخرى من قوات الجانبين غادرت مواقعها بسلاسة من محافظة أبين وتمركزت في جبهات القتال مع ميليشيا الحوثي في جبهات كرش ويافع في محافظة لحج وأخرى في محافظة الضالع، كما تمركزت وحدات قتالية في منطقة مكيراس على حدود محافظة أبين مع محافظة البيضاء.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز