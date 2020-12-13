لقاحات «كورونا».. البحرين «سينوفارم» والكويت و«فايزر» ومصر ستنتج «سبوتنيك»

المصدر: دبي - البيان

انضمت مملكة البحرين إلى قائمة الدول المعتمدة للقاح "سينوفارم" الصيني المضاد لفيروس كورونا، ورخّصت دولة الكويت استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك» الأمريكي الألماني، فيما تستعد مصر التي استقبلت شحنة من اللقاح الصيني، لإنتاج اللقاح الروسي «سبوتنيك v» على أرضها.



ونقلت وكالة "رويترز" عن الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في البحرين إعلانها اليوم الأحد، أنها وافقت على التسجيل الرسمي للقاح "سينوفارم". واستشهد البيان ببيانات من المرحلة الثالثة للتجارب السريرية التي أظهرت «فعالية اللقاح بنسبة 86 بالمئة ضد الإصابة بفيروس كورونا».



وذكر البيان أن «البحرين شاركت في التجارب السريرية للقاح ضمن حملة من أجل الإنسانية، حيث شارك أكثر من 7700 متطوع في تجارب المرحلة الثالثة. كما سبق وأن أجازت الهيئة الاستخدام الطارئ للقاح».



ترخيص كويتي



من ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء الكويتية إن وزارة الصحة منحت اليوم الأحد موافقتها على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر - بيونتك. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الوكيل المساعد لشؤون الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الكويتية د. عبدالله البدر عن إصدار الوزارة ترخيص استخدام الطوارئ للقاح «فايزر - بيونتك».



وقال البدر إن ذلك جاء بناءً على قرار اللجنة الفنية المشتركة بين إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية وإدارة الصحة العامة لتقييم وتسجيل اللقاحات والطعوم، مشيراً إلى أن اللجنة الفنية أجرت تقييماً شاملاً لمعلومات السلامة والفعالية والجودة.



عملية مراجعة



وبيّن البدر أن عملية المراجعة شملت أيضاً جميع الجوانب الفنية والعلمية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه، فضلاً عن استمرار الوزارة في متابعة المعلومات والبيانات حول سلامة وفعالية وجودة اللقاح محلياً وعالمياً، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.



تصنيع مصري



في القاهرة، قال د. شيرين حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن مصر ستصبح قريباً مركزاً ومقراً لتصنيع لقاح «كورونا» في أفريقيا. ونقل موقع الطريق الإلكتروني عن حلمي قوله أمس: إن الشركة ستبدأ قريباً في التصنيع للقاح الروسي «سبوتنيك v»، بعد توقيع اتفاقية تفاهم بين شركة «بايوجينيركس» إحدى شركات مجموعة فاركو الدوائية وصندوق الاستثمار الروسي.



وأكد رئيس فاركو أن تصنيع الدواء وتسجيله يحتاج إلى الكثير من الوقت، ولكن جائحة كورونا تتعامل معها هيئات الدواء حول العالم بشكل مختلف، لتسريع إيجاد لقاح مضاد، منوهاً أنه سيتم البدء بلقاح كورونا الروسي، حيث سيتم افتتاح المصنع الجديد في الربع الثاني من 2021. وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة فاركو للأدوية، إن عملية تصنيع اللقاح في مصر ستعتمد على مرحلتين: استيراد اللقاح وتعبئته في مصر، والبدء في نقل التكنولوجيا والتصنيع الفعلي بالمصانع في الشركة.



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