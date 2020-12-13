السيسي يوجه بإجراء عملية جراحية لطفلة بعد مناشدة أهلها

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإجراء عملية جراحية على وجه السرعة للطفلة "ميرا" على نفقة الدولة، استجابة لمناشدة ذويها لدى فخامته للتدخل العاجل وإنقاذ حياتها. بحسب ما صرحت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث باسم الوزارة، أن الطفلة "ميرا" من محافظة الغربية، وتبلغ من العمر 8 شهور، مشيرًا إلى أنها تعاني من ثقب بين الاذينين والبطينين بالقلب.

وأضاف مجاهد أنه جارِ نقل الحالة بواسطة سيارة إسعاف مجهزة وفريق من المسعفين إلى مستشفى معهد ناصر، حيث سيكون في استقبالها فريق طبي متكامل متخصص في جراحة قلب الأطفال وحديثي الولادة لمناظرتها، بالإضافة إلى إجراء كافة الفحوصات الطبية لتقييم الحالة لإجراء الجراحة اللازمة لها على نفقة الدولة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة والسكان تتابع تطورات الحالة الصحية للطفلة "ميرا" عن كثب وما سيتم تقدميه لها من خدمات طبية، مؤكدة على توفير كافة سبل الرعاية الطبية اللازمة لها.

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