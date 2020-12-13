ليبيا.. الأمم المتحدة تعبّد طريق الإصلاح الاقتصادي

تُعبّد الأمم المتحدة طريقاً جديداً للوصول إلى السلام في ليبيا، إذ يستحوذ ملف الاقتصاد على طاولة نقاش جديدة في جنيف، بعد المفاوضات السياسية والعسكرية. وتستضيف جنيف يومي 14 و15 ديسمبر الجاري، اجتماعاً لمجموعة العمل الاقتصادي بشأن ليبيا. وأعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني وليامز، أنّ الاجتماع سيضم ممثلين للمؤسسات الليبية الكبرى، وسيكون برئاسة كل من مصر والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وتأمل الأمم المتحدة في إيجاد حلول توافقية، بشأن سبل معالجة الأزمات الاقتصادية للبلاد، أبرزها، تنفيذ إصلاحات هيكلية في المؤسسات الحيوية.

ويأتي اجتماع جنيف، ضمن المسار الاقتصادي، الذي تم التوافق خلاله على تشكيل ثلاث لجان، هي: اللجنة المصرفية، التي تعنى بمعالجة الانقسام في الجهاز المصرفي، ولجنة توزيع الإيرادات العامة وإدارة المال العام، ولجنة الإعمار والتنمية. وتبدأ البعثة الأممية، جولة ثانية من النقاش، مع أعضاء الحوار السياسي الليبي، بالتزامن مع جهود إحياء المسار الاقتصادي.

ويأمل المجتمع الدولي في توصّل المجتمعين إلى حل توافقي بشأن عدد من النقاط الخلافية، وأبرزها آليات التصويت على تسمية أعضاء مجلسي الرئاسة والحكومة، وذلك لتمهيد الطريق أمام إجراء انتخابات في أواخر العام المقبل. (جنيف - وكالات)

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