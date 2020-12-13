الإمارات تثمّن تدشين مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية

المصدر: (القاهرة - وام)

أكد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي أعضاء الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان العربي، أهمية مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية الذي أطلقه البرلمان العربي.

وثمّن أعضاء الشعبة هذه الفكرة كونها ستسهم في تطوير الدبلوماسية البرلمانية العربية وتكوين تكتل برلماني يتبنى القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية. وقال نائب رئيس البرلمان العربي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية، محمد أحمد اليماحي، إن إنشاء مركز إقليمي للدبلوماسية البرلمانية العربية يأتي ضمن خطة العمل الاستراتيجية الجديدة للبرلمان العربي التي تولي أهمية كبرى لموضوع الدبلوماسية البرلمانية.

وأكدت نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، شذى سعيد النقبي، أهمية المقترح وقالت إن الدبلوماسية البرلمانية العربية ذات سجل حافل بالإنجازات والشخصيات المرموقة والأحداث المهمة التي استوجبت تدشين هذا المركز لتوثيقها والاستفادة من الخبرات المتراكمة وتشكيل تكتل برلماني يتبنى القضايا ذاتها في المحافل البرلمانية الدولية.

وقالت عضو لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب، ناعمة عبد الله الشرهان، إن هذا المركز واحد من الإنجازات الكبيرة التي تحسب للبرلمان ولرئيسه الذي أوجز فكرته في فترة قصيرة.. وأضافت: «نحن كأعضاء البرلمان نعرب عن افتخارنا واعتزازنا بإطلاق هذا المركز خدمة للقضايا العربية».

وذكر عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، أحمد بوشهاب السويدي، أن إطلاق المركز يأتي في إطار استراتيجية العمل الجديدة للبرلمان العربي خلال الفصل التشريعي الثالث واعتماده الدبلوماسية البرلمانية آلية محورية لمبادراته واقتراحاته ووفقاً لسعيه إلى إعلاء المصلحة العربية، وتلبية طموحات الشعوب العربية والتعبير عن صوتها في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية ودفاعاً عن القضايا العربي

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