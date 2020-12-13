سيلفان شالوم: السلام حلم يتحقق

المصدر: ( تل أبيب- وكالات)

قال وزير الخارجية السابق لإسرائيل سيلفان شالوم في مقابلة مؤخراً مع أخبار «ان 12» إنه لطالما حلم بإضفاء الطابع الطبيعي على العلاقات مع المملكة المغربية مشيراً إلى أن العلاقات بين الجانبين ستكون دافئة وودية على الأرجح.

وأوضح شالوم «بالنسبة لي كل ما يجري مع دول الخليج والسودان والمغرب بمثابة حلم قد تحقق»، مضيفاً إنه قد استثمر في العلاقات مع العالم العربي لسنوات عديدة، إيماناً من أن المفاوضات يمكن أن تمضي قدماً. وفي معرض حديثه عن أهمية الاتفاقية الإسرائيلية المغربية، قال شالوم إنه «من المهم التأكيد أن العلاقات بعد توقيع الاتفاق ستكون أكثر دفئاً».

وذهب إلى حد الإشارة إلى أن العلاقات الشخصية القوية التي تربط العديد من الإسرائيليين بالثقافة والهوية المغربية ستكون مماثلة لرحلات اليهود الإسرائيليين من أصل بولندي في التسعينيات لتحفيز العلاقات مع بولندا بعد انهيار الستار الحديدي.

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