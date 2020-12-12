كشف تفاصيل جديدة حول مشروع إحلال سيارات المصريين القديمة بجديدة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة في مصر تفاصيل مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مؤكدة أنه مشروع قومي يحظى باهتمام الرئيس السيسي.

وقالت الوزيرة خلال مداخلة تلفزيونية إن المشروع يعتمد على إحلال السيارات بأخرى للعمل بالغاز الطبيعي وقبل العمل على المشروع تم التأكد من توفر البنية التحتية ووجود المحطات لتلبية طلبات البرنامج القومي.

وفيما يلي النقاط المهمة التي من الممكن التعرف عليها كي تتأكد هل سياراتك ضمن خطة الاحلال الجديدة ام لا:

1 - عملية الإحلال تستهدف 250 ألف سيارة.

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2- ‏البداية سوف تكون بـ70 ألف منهم 55 الف أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص.

3- السيارة يكون مر على صناعتها 20 عاما.

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‏4 - المرحلة الأولى ستكون سيارات تجميع محلي .

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5- المرحلة الثانية يتم الاتفاق مع شركات عالمية للعمل في المشروع.



6 - هناك حافز مغري جدا للإحلال وبرامج تمويلية مخفضة بأقل من 5 %.

7 - فترة سداد من الممكن ان تصل لعشر سنوات للمواطن الراغب في الإحلال.

8 - قاعدة البيانات يتم تحديثها باستمرار .

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9 ‏- هناك مليون سيارة ملاكي تم حصرها للدخول في عملية الإحلال.

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10 - توجد خيارات متعددة من السيارات تصل لـ 8 أنواع.

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11 - ‏سيتم الإعلان عن التفاصيل خلال معرض في يناير وسيتم عرض نماذج للسيارات وعروض من شركات البترول.



12- القسط يبدأ من 1500 جنيه وسيتم سداد المقدم من الحافز الذي سيحصل عليه المواطن وسيتم تخريد السيارات التي تدخل في الإحلال .

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13- ‏إجراءات الاستلام لن تتخطى 10 أيام.

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