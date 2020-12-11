مصر تتعرض لهزة أرضية غرب مدينة 6 أكتوبر

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية المصري، مساء اليوم، هزة أرضية بقوة 3.2 ريختر على بعد 19 كم غرب مدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، في بيان صحفي، إن الهزة كانت فى تمام الساعة الخامسة و 48 دقيقة مساء بالتوقيت المحلى للقاهرة، موضحا أن الهزة شعر بها بعض المواطنين وفق صحف مصرية.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

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