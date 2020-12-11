قرقاش: تنفيذ اتفاق الرياض أهم الخطوات في الأزمة اليمنية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتورأنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ان تنفيذ اتفاق الرياض أحد أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق.

وقال معاليه على حسابه في "تويتر": " ببقى تنفيذ اتفاق الرياض أحد اهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية، ويعود الأمل مجددا تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق، ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض."

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