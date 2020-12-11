المغرب يسجل 3345 إصابة جديدة بكورونا و65 وفاة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة الصحة، أمس الخميس، تسجيل 3345 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 391529 حالة في المغرب.

ووفق "هسبريس"، فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 3750313 منذ بداية انتشار الفيروس بالمغرب في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 65 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 6492 حالة.

وتم التأكد من 4249 حالات شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 345934.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز