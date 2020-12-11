الإمارات ترحّب بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي بيعها مقاتلات «إف ـ 35»

المصدر: واشنطن- البيان، وكالات

رحّبت دولة الإمارات بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي، بيعها مقاتلات «إف ـ 35»، معربة عن تطلعها لتعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة، في وقت قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، تيد كروز، إن التحالف الأمريكي الإماراتي مهم للحفاظ على المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة وتعزيز السلام في المنطقة.

مواجهة تحدّيات

وأشاد سفير الدولة لدى واشنطن، يوسف العتيبة، بتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي بالموافقة على صفقة بيع طائرات «إف 35» المتطورة لدولة الإمارات.

وأعرب العتيبة في سلسلة تغريدات نقلها حساب السفارة على «تويتر» أمس، عن تطلع الإمارات إلى تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والممتدة لـ 49 عاماً، قائلاً: «نعمل معاً لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية، والمناخ، والصراعات الإقليمية وانتشار الأسلحة النووية».

بدوره، قال السيناتور الجمهوري تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن التحالف بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، تعزّز بعد توقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل.

تعزيز سلام

وأشار كروز، في بيان، إلى أن تصويته لصالح الموافقة على صفقة بيع مقاتلات إف-35 لدولة الإمارات يتفق مع حرصه ودعمه لمصالح الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التحالف الأمريكي الإماراتي مهم للحفاظ على المصالح الأمنية الوطنية للولايات المتحدة وتعزيز السلام في المنطقة.

وذكر كروز، أنّ الصفقة تعزز الاقتصاد الصناعي في الولايات المتحدة، وترسل رسالة للعالم مفادها أنّ واشنطن تقف بلا تردد إلى جانب حلفائها وأصدقائها.

تصويت

وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بـ 49 عضواً على بيع مقاتلات «إف-35» لدولة الإمارات التي تعتبر أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطوّرة. وكانت الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس في 10 نوفمبر الماضي، موافقتها على صفقة مقاتلات «إف - 35» مع دولة الإمارات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز