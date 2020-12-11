الإمارات سجل حافل في حماية حقوق الإنسان

المصدر: القاهرة - وام

أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة حرصها على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وشددت على أن سجلها حافل في مجال حماية حقوق الإنسان، في ظل دستورها الذي حرص على صون الحقوق والحريات.

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماعات البرلمان العربي الذي اختتم أعماله في القاهرة أمس.

وقالت شذى سعيد النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، إن اليوم العالمي لحقوق الإنسان يأتي والعالم يواجه فيروس «كورونا». وقالت إن من أبسط حقوق الإنسان العمل على توفير اللقاح لجميع الدول وتوزيعه بصورة عادلة والاهتمام بالدول الفقيرة.

واختتمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التابعة للبرلمان العربي اجتماعها. وقال أحمد بوشهاب السويدي عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية بالبرلمان - اللجنة الاقتصادية - إن اللجنة استعرضت مشروع موازنة البرلمان العربي. وقالت ناعمة عبدالله الشرهان عضو الشعبة البرلمانية الإماراتية إن لجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب رفعت مجموعة من البنود لجلسة البرلمان المقررة غداً.

مشاريع قرارات

وقال محمد أحمد اليماحي نائب رئيس البرلمان رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية إن لجنة الشؤون السياسية أصدرت عدداً من مشاريع القرارات التي تم رفعها لجلسة البرلمان العامة حول القضايا العربية. وبالنسبة للقضية الفلسطينية أفرد البرلمان لها لجنة مختصة كونها القضية المركزية للعالم العربي.

وأدان البرلمان بشدة العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الانقلابية تجاه الأراضي السعودية وجنوب البحر الأحمر.

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