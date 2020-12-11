ترحيب عربي بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة

المصدر: البيان الإلكتروني

رحبت الإمارات ومصر والبحرين، الخميس، بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، إضافة إلى اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء.

الإمارات

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإعلان الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة المغرب الشقيق على الصحراء المغربية، وبقرار الرباط استئناف الاتصالات والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.. معتبرا سموه بأنها خطوة سيادية تساهم في تعزيز السعي المشترك نحو الاستقرار والازدهار والسلام العادل والدائم في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها على موقف دولة الإمارات التاريخي والثابت في دعم المغرب الشقيق في سيادته على كافة أراضيه، مؤكدة على أهمية القرار الأمريكي في الإسهام في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما رحبت دولة الإمارات بقرار المملكة المغربية الشقيقة استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل.

وأشادت الوزارة بقرار المغرب السيادي، معربة عن أملها في أن يكون لاستئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع دولة إسرائيل أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون الإقليمي والدولي.

كما أعربت الوزارة عن أملها بأن يساهم هذا الاتفاق في دعم سعي المنطقة المشترك لتحقيق الأمن والازدهار.

مصر

وأكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الخميس، أنه يثمن الخطوة المهمة بإعلان المغرب وإسرائيل إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وذكر السيسي على حسابه الرسمي في "تويتر": "تابعت باهتمام بالغ التطور المهم بشأن اتفاق المغرب وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما برعاية أميركية".

وأضاف "أثمن هذه الخطوة الهامة باعتبارها تحقق مزيدا من الاستقرار والتعاون الإقليمي في منطقتنا".

البحرين

ورحب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين باعتراف الولايات المتحدة بسيادة المملكة المغربية على منطقة الصحراء وافتتاح قنصلية أمريكية في مدينة الداخلة "باعتبارها خطوة تاريخية مهمة تعزز من السيادة الترابية والحقوق المغربية في الصحراء المغربية".

وأشاد الملك بما أعلنه الملك محمد السادس من إقامة الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل "الأمر الذي من شأنه تعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة".

و أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".

وتوصل ترامب للاتفاق خلال مكالمة هاتفية مع العاهل المغربي الملك محمد السادس.

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