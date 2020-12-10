الكويت تستعد لاستقبال أولى رحلات عودة العمالة المنزلية الاثنين

المصدر: البيان الإلكتروني

تستعد الكويت لاستقبال أولى رحلات عودة العمالة المنزلية من الدول المحظورة الاثنين المقبل 14 الجاري.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي أن المرحلة الأولى من عودة العمالة تشمل الهند والفلبين، بعد اعتماد المختبرات الطبية في الخارج بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والصحة والجهات المعنية، كشف مصدر مطلع بحسب صحيفة القبس أن إجمالي من سجلوا في المنصة الإلكترونية «بالسلامة»، المختصة بعودة العمالة المنزلية، بلغ نحو 1000 حجز يشمل جميع البلدان، موضحاً أن أعداد المسجلين في المنصة بازدياد وتفاعل واضحين من قبل المواطنين.

وقال المصدر إن الإثنين المقبل سيشهد عودة 4 رحلات جوية قادمة من الهند، من مطاري مدراس ودلهي، منها رحلتان للخطوط الجوية الكويتية ورحلتان لطيران الجزيرة، بينما سيشهد فجر يوم الثلاثاء المقبل «مبدئياً» عودة أولى الرحلات القادمة من الفلبين، مبيناً أن الأعداد القادمة كل يوم لن تتجاوز 600 عامل منزلي.

وذكر المصدر أن هناك ترتيبات تجري حالياً لم تعتمد بشكل نهائي لعودة العمالة من بنغلادش، موضحاً أن الموعد المقترح لعودة أولى الرحلات القادمة من دكا سيكون في 24 الجاري. وأوضح أن شركة ناشيونال لخدمات الطيران (ناس)، المختصة بعودة العمالة المنزلية، نسقت لسكن العمالة المنزلية مع عدة فنادق وشقق فندقية وأخرى مفروشة في نحو 9 مناطق، هي بنيد القار ومدينة الكويت والسالمية والفنطاس والفروانية والرقعي وحولي والمهبولة وأبو حليفة.

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