أمريكا تقترب من بيع 4 طائرات من طراز "إم كيو-9" للمغرب

قالت مصادر لوكالة "رويترز" يوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقترب من بيع 4 طائرات مسيرة "إم كيو-9" للمغرب.

وأضافت المصادر أنه سيتم التشاور مع الكونغرس بشأن الصفقة المحتملة في الأيام المقبلة.

وإم كيو-9 أو إم كيو-9 ريبر (MQ-9 Reaper) هي طائرة بدون طيار كانت تسمى من قبل بريداتور بي "Predator B" تنتجها شركة جنرال أتوميكس الأمريكية، وهي مصممة على أساس إم كيو-1 بريداتور ولكنها أكبر منها كثيرا بغرض استخدامها أيضا كقاذفة للصواريخ في القتال وفق روسيا اليوم.

وتستخدم في سلاح طيران الولايات المتحدة وفي سلاح طيران المملكة المتحدة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على تطبيع العلاقات بينهما بوساطة أمريكية.

كما أعلن ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.

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