أمريكا تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية وأن اقتراح المغرب الجاد والواقعي بحكم ذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم من أجل السلام والرخاء.

وقال الرئيس الامريكي: "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار".

وذكر الرئيس الأمريكي: "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء".

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