السودان يسحب 3548 جنسية منحت بالتجنس إبان حكم البشير

المصدر: ا ف ب

سحب السودان 3548 جنسية منحت بالتجنس إبان حكم عمر البشير الذي أطيح به في أبريل 2019.

وكتبت وزارة الداخلية السودانية على حسابها على تويتر "أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وبتوصية من وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي ادريس قرارا بالرقم 521 وقضى القرار بسحب الجنسية بالتجنس وإسقاط أسماء من قرارات سابقة وتوجيهات سابقة من رئاسة الجمهورية بمنح الجنسية بالتجنس عن 3548" شخصا.

واشارت الوزارة إلى أن القرار جاء على خلفية "تقارير طبية أو أمنية سالبة (بشأن هؤلاء الأشخاص) أو لأنهم حصلوا عليها بما يخالف القواعد القانونية للحصول على الجنسية بالتجنس".

وذكرت وسائل الإعلام السودانية أن الغالبية العظمى ممن سحبت منهم الجنسية هم عرب، ولا سيما سوريون.

وتحدثت تقارير إعلامية في أوقات سابقة عن حصول مواطني دول عربية على الجنسية السودانية بطرق غير قانونية مثل دفع ما يوازي عشرة آلاف دولار لمقربين من الرئيس السابق للحصول على جواز سفر سوداني.

كما ألغى البرهان قراراً أصدره البشير بإعفاء السوريين من الحصول على تأشيرة لدخول الأراضي السودانية.

وقالت الوزارة إن البرهان أصدر قراراً يلغي القرار الصادر سنة 2001 الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين. وأضافت أنه وفقا للقرار الجديد سيتوجب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة.

ويعيش حوالي 150 ألف سوري في السودان أغلبهم في العاصمة السودانية الخرطوم وقد جاؤوا بعد اندلاع النزاع في سوريا في 2011. وشكلت الخرطوم بالنسبة لكثيرين محطة قبل التوجه إلى بلد آخر.

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