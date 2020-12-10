"قوات التحالف" تدمر زورقين مفخخين مسيرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية من الحديدة

المصدر: وام

أعلنت القوات المشتركة للتحالف " تحالف دعم الشرعية في اليمن" اعتراض وتدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأكد العميد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" - في بيان صدر فجر اليوم - أن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأربعاء محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وأضاف أنه تم تدمير الزورقين المفخخين اللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.. لافتا إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًا، في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني ونصوص اتفاق "ستوكهولم" لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدّد العميد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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