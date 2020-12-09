الكشف عن موعد توفر لقاح كورونا للمصريين

المصدر: البيان الإلكتروني

حسم رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في مصر الدكتور حسام حسني، الجدل بشأن موعد توفير لقاحات كورونا للمصريين.

نقل موقع بوابة "أخبار اليوم"، عن حسني قوله، إنه "لا يوجد لقاح معين يمكن الجزم حاليا إلى الحصول عليه، لكن اللقاح الذي يثبت فعاليته وأمانه سيتم الحصول عليه".

وأضاف أنه "سيتم توفير لقاحات كورونا للمصريين في أول 3 أشهر من عام 2021، بعد التأكد من سلامتها وفعاليتها".

وتابع "نبدأ تطعيم المصريين باللقاح الآمن حسب الدراسات العلمية التي تثبت الأمان قبل الفعالية".

وأشار إلى أن "الأدوية التي يتم استخدامها في البروتوكول المصري لعلاج مصابي كورونا تؤتي نتائج جيدة جدا، موضحا أن نجاح أي بروتوكول علاج هو بداية العلاج في الوقت السليم، وزيادة الوعي عند المواطنين، وطلب الرعاية المبكرة قبل مرور 12 يوماً على الإصابة".

كما أكد أن "المريض يعد متعافيا بعد مرور 10 أيام من الإصابة شرط أن تكون آخر 3 أيام دون أعراض، حتى لو مسحته إيجابية".

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