شاهد .. رد قوي من السيسي لوضع حد للمساس بالرموز الدينية

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، مقتطفاً من كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارته للرئيس الفرنسي، والتي ألقاها في قصر الإليزيه.

وأكد الرئيس السيسي في كلمته، أننا في مصر كان موقفنا واضحاً في الوقوف بمنتهى الحزم وإدانة أي عمل إرهابي على أي أرض، منوها أن الأزهر والخارجية وجميع المؤسسات تدين أي عمل إرهابي.

وأضاف، أن من حق الإنسان أن يعتنق ما يعتنق ويرفض ما يرفضه، ولكن علينا أن نتوقف ونتأمل ولا نعبر عن القيم الإنسانية بانتهاك القيم الدينية، لأن القيم الإنسانية هي من وضعناها بأيدينا ونستطيع أن نطورها، أما القيم الدينية فهي تسمو وتعلو فوق كل القيم.

وتابع: إذا كان التعبير عن الرأي يحرج مشاعر مئات الملايين فلا حاجة منه وهذا الأمر يحتاج إلى تفكير وإعادة تقييم.

وأشاد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بتأكيد الرئيس السيسي على موقف الدولة المصرية الثابت بإدانة واستنكار الأعمال الإرهابية كافة، وعدم قبول أي مبرر لتلك الجرائم، وأن المسلمين يكنُّون الاحترام والتقدير لكل أتباع الأديان، وأن القيم الدينية تأتي في مرتبة أعلى من القيم الأخرى بالنسبة لنا نحن المسلمين.

وعبر مرصد الأزهر عن تقديره لمطالبة الرئيس السيسي بوضع حد للمساس بالرموز الدينية تحت شعار ممارسة حرية التعبير، وتأكيده على أن التعبير عن الرأي لا يمكن أن يكون مبررًا لجرح مشاعر الآخرين، وأنه من غير المقبول أن تُنتهك القيم الدينية ويتم المساس بالرموز الدينية من أجل القيم الإنسانية تحت ذلك الشعار.

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