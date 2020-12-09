السودان يلغي إعفاء تأشيرة الدخول المسبقة للسوريين

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قراراً اليوم الأربعاء، يلغي بموجبه القرار الجمهوري رقم (179) لسنة 2001م، الذي قضى بإعفاء تأشيرات الدخول للسوريين.

وحسب ما نشرته صحيفة البشاير السودانية فقد وجّه وزير الداخلية الفريق أول شرطة حقوقي الطريفي إدريس دفع الله، الجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لجعل القرار موضع التنفيذ.

ووفقاً للقرار، سيتوجّب على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مسبقة للبلاد عبر القنوات الرسمية.

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