الجيش المصري يعلن مقتل 40 إرهابياً في عمليات بسيناء

المصدر: (القاهرة - أ.ف.ب)

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 40 من الإرهابيين، خلال عملياته العسكرية في سيناء شمال شرق البلاد، على مدار الثلاثة أشهر الماضية.

وقال الجيش، في بيان نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الجهود خلال المدة من الأول من سبتمبر وحتى الثامن من ديسمبر، على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي سيناء، نتج عنها مقتل 25 فرداً إرهابياً شديدي الخطورة.

وأضاف البيان، أنه تم تنفيذ عدد من العمليات النوعية، أسفرت عن مقتل 15 تكفيرياً شديدي الخطورة، فضلاً عن توقيف 12 تكفيرياً، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأعلن الجيش، مقتل وإصابة سبعة عسكريين، مضيفاً: «نال شرف الشهادة والإصابة، ضابطان وأربعة ضباط صف وجندي، أثناء الاشتباك، وتطهير البؤر الإرهابية». ويقوم الجيش المصري منذ فبراير 2018، بحملة واسعة ضد مجموعات مسلحة ومتطرفة في المنطقة، وفي مناطق أخرى من البلاد.

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