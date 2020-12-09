السعودية وأمريكا تدشنان «مخالب الصقر 2»

المصدر: (الرياض - وكالات)

انطلقت مناورات التمرين المشترك «مخالب الصقر 2»، بين القوات البرية السعودية، وبمشاركة القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية. وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن القوات واصلت مناورات التمرين، التي تأتي امتداداً للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية، ونظيرتها من القوات الأمريكية. وأكدت أن التدريبات تهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين، وتبادل الخبرات والمفاهيم، ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

وشاركت وحدات من القوات البرية الملكية السعودية، ونظيرتها الأمريكية، في يوليو 2019، في فعاليات «تمرين القائد المتحمس 2019». وجرى التمرين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، وبحضور قائدها اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني. واستمر هذا التمرين لمدة أسبوعين، وتم خلالها تنفيذ عدد من المهام التدريبية، في بيئة العمليات العسكرية التقليدية وغير التقليدية.

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