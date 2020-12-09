عون يدعو لتفعيل العمل القضائي في لبنان

المصدر: (بيروت - د.ب.أ)

دعا الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، أمس، إلى ضرورة تفعيل العمل القضائي، والإسراع في النظر بالقضايا العالقة أمام المحاكم. وقال عون خلال لقائه رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي سهيل عبود، وأعضاء المجلس في قصر بعبدا الرئاسي، إنّ دور القضاء أساسي في مكافحة الفساد وملاحقة المرتكبين، إضافة إلى كونه الملاذ الأخير للمواطنين، بحثاً عن العدالة، وإحقاقاً للحق وحفظاً للحقوق. واعتبر عون أنّ الاتهامات التي توجه إلى المسؤولين، لا يجوز أن تبقى من دون متابعة، داعياً إلى الاستماع لمطلقي هذه الاتهامات، على سبيل الشهادة، على الأقل، لإثبات البينات والأدلة التي في حوزتهم. وطالب عون الجسم القضائي، عدم التأثر بالحملات السياسية والإعلامية التي تستهدف بعض القضاة، مع التشديد خصوصاً على عدم حصول تجاوزات في أثناء ممارستهم لعملهم. وعرض عون، خلال الاجتماع، الأوضاع القضائية وعمل المحاكم، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية. يذكر أن القضاء في لبنان، هو سلطة مستقلة، وفق الدستور، ويعاني من بطء في المحاكمات.

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