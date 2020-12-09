الإمارات: علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي

المصدر: (دبي، القاهرة - البيان)

أكّد معالي د. أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، تثمين دولة الإمارات جهود الكويت والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي وتدعم المساعي السعودية الخيّرة. وكتب معاليه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد أنّ علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة».

على صعيد متصل، أعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، عن تقدير مصر لاستمرار الجهود المبذولة من جانب دولة الكويت لحل الأزمة الخليجية.

وأشار حافظ إلى تقدير مصر جهود الكويت المبذولة، لرأب الصدع العربي، في إطار الدور المعهود للكويت وحرصها الدائم على الاستقرار في المنطقة العربية، مضيفاً: «نأمل أن تسفر هذه المساعي المشكورة عن حل شامل يعالج كافة أسباب هذه الأزمة ويضمن الالتزام بدقة وجدية بما سيتم الاتفاق عليه».

وأوضح الناطق باسم الخارجية المصرية، أنّ مصر تؤكد في هذا المقام أنه انطلاقاً من مسؤولياتها ووضعها، فإنها تضع دائماً في الصدارة الحفاظ على التضامن والاستقرار والأمن العربي.

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