الإمارات تثمن جهود الكويت وأمريكا و تدعم المساعي السعودية لتعزيز التضامن في الخليج العربي

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية أن الإمارات تثمن جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي.

ونشر معاليه عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تغريدة جاء فيها: تثمن الإمارات جهود الكويت الشقيقة والمساعي الأمريكية نحو تعزيز التضامن في الخليج العربي، وتدعم المساعي السعودية الخيرة وبالنيابة عن الدول الأربع، وتؤكد على أن علاقات مجلس التعاون مع مصر الشقيقة ركن أساسي في المحافظة على الأمن العربي واستقرار المنطقة ، وتتطلع إلى قمة خليجية ناجحة.

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