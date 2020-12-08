سقطرى تحتفل بإنجازات الإمارات الإنسانية

المصدر: عدن - البيان

أهدت محافظة أرخبيل سقطرى، افتتاح معرض الصور الفوتوغرافية حول إنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة لذكرى الـ (49) لليوم الوطني لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وسط حضور جماهيري كبير من مختلف مناطق محافظة أرخبيل سقطرى، افتتح معرض صور رد الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة - خمس سنوات من العطاء الإنساني- بالتزامن مع توقيع اتفاقية تنمية وإعمار سقطرى.

الافتتاح الذي حضره السلطان علي بن عيسى بن عفرار رئيس لجنة التنمية، وسعيد الكعبي ممثلاً لمؤسسة خليفة، والمهندس رأفت الثقلي رئيس المجلس الانتقالي وسليمان بن عبد الله شيخ مشايخ سقطرى، والعديد من القيادات العسكرية والأمنية، والذي يقدم صورة مصغرة لجهود دولة الإمارات الإنسانية والتنموية.

عرفان

وأشاد الحضور بدور دولة الإمارات، وثمّنوا جهود أذرعها الإنسانية، موضحين أن افتتاح المعرض، يأتي كتعبير عن شكر وعرفان لدولة الإمارات التي وقفت بجانب أبناء سقطرى في أقسى الظروف.

من جانبه، أشاد المهندس رأفت الثقلي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، بالدور الإنساني البارز الذي لعبته مؤسسة خليفة، مؤكداً أن أبناء سقطرى يثمنون تلك الجهود ويقدرونها، مشيداً في الوقت ذاته بمحتويات المعرض، وتنظيمه الرائع.

دور تنموي

وبالمثل، عبّرت الشخصية الاجتماعية علي البسيري، عن سروره الكبير بحضور افتتاح معرض صور رد الجميل لدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي يضم العديد من الصور التي تجسد إنسانية دولة الإمارات، وحضورها التنموي البارز.. وشكر البسيري مؤسسة خليفة الإنسانية، على كل ما قامت به، وستقوم به في المستقبل القريب.

رد الجميل

بدوره، ثمّن راشد عباس الشزابي، كل الجهود التي بذلت لإظهار منجزات الإمارات في معرض صور رد الجميل، والذي سيتكرر في 5 ديسمبر من كل عام، وفاءً وعرفاناً بجهود دولة الإمارات العربية المتحدة، معبراً عن سعادته في تخليد مثل هذه المواقف النبيلة، وإبراز جوهر الإنسانية في مؤسسة خليفة، حتى يتسنى للأجيال معرفة مدى الحضور الإنساني الإماراتي في سقطرى

تخللت فقرات حفل الافتتاح، العديد من المشاركات الشعرية، والتي حملت الشكر والثناء لدولة الإمارات على دعمهم وحضورهم الإنساني في الأرخبيل ورفعهم المعاناة عن الشعب اليمني.

منتجات

عرض مشرفو المزرعة النموذجية 1، التابعة لمؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية في محافظة سقطرى، خلال استقبالهم طالبات ثانوية الزهراء، أمس، الأدوات الزراعية الحديثة في المزرعة.

واطلعت الطالبات خلال الزيارة، على المزروعات المختلفة بحقولها، وأنواع الخضراوات والفواكه، وجهود فريق المزرعة في تطويرها.

وطرح مشرفو المزرعة على الطالبات، رؤية مؤسسة خليفة لتطوير القطاع الزراعي بسقطرى، عبر تشجيع الأهالي على الزراعة، من خلال تكفل المؤسسة بتوزيع آلاف الشتلات الزراعية، لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

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