مقتل 5 من منتسبي قوات الحزام الأمني في هجوم إرهابي في اليمن

المصدر: (عدن - البيان)

لقي خمسة من منتسبي قوات الحزام الأمني في جنوبي اليمن مصرعهم في هجوم إرهابي استهدف نقطة تفتيش في محافظة أبين، فيما أكدت الأمم المتحدة أن 204 أسر نزحت خلال الأسبوع الماضي بسبب تصاعد القتال في محافظات مأرب وتعز والحديدة والضالع.

وذكرت مصادر محلية أن هجوماً إرهابياً استهدف نقطة تفتيش لقوات الحزام الأمني في مديرية لودر بمحافظة أبين. حيث هاجمت تلك العناصر نقطة الكهرباء ما أدى إلى مقتل 5 جنود وجرح 1 وتفجير سيارة دفع رباعي تابعة للحزام الأمني.

ووفق دائرة التوجيه المعنوي لقوات الحزام الأمني في محور أبين فإن مجاميع مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة هاجمت النقطة فجراً وقتلت الجنود الخمسة فيما نقل السادس لتلقي العلاج من الجراح التي أصيب بها.

من جهة أخرى، ذكرت منظمة الهجرة الدولية أن 204 أسر نزحت من أربع محافظات يمنية خلال أسبوع نتيجة تصاعد القتال فيه.

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