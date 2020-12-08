السيسي يتهم الإخوان بنقل التطرف لفرنسا والعالم

المصدر: باريس- البيان، وكالات

اتهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الذي يزور فرنسا، تنظيم الإخوان الإرهابي بنقل التطرف إلى فرنسا والعالم، مشيراً إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً من جراء الإرهاب والتطرف. فيما أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أن مواجهة الإرهاب تشكل صلب العلاقة مع مصر، وقال نعول على دور مصري لحل الأزمة في ليبيا وشدد على رفض المساس بسيادة دول شرق المتوسط.

ودعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة التمييز بين الإسلام وبين العناصر المتطرفة، مؤكداً أن تنظيم الإخوان ساهم بنقل التطرف إلى فرنسا والعالم، مشيراً إلى أن مصر دفعت ثمناً باهظاً من جراء الإرهاب والتطرف.

وشدد السيسي، في مؤتمر صحفي مشترك، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بقصر الإليزيه، في باريس، على ضرورة خروج كافة المرتزقة من ليبيا، وأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد للاستقرار. وأكد أن المباحثات مع الرئيس الفرنسي اتسمت بالصراحة والشفافية، وعكست مدى تقارب وجهات النظر في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية.

مكافحة الإرهاب

من جانبه، قال ماكرون، إنه ناقش مع السيسي، ملف مكافحة الإرهاب وضرورة التصدي له، مشدداً على أن مصر معرضة لتحديات عدة وهي حصن منيع ضد التطرف. وأضاف ماكرون، أن مواجهة الإرهاب تشكل صلب العلاقة مع مصر، مضيفاً: شراكتنا ستسهم في استقرار الشرق الأوسط والعمل معاً لمواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

واتفق الرئيسان على الشراكة القوية بين البلدين، وتعهدا بتعزيز العلاقات في مجالات التعاون العسكري ومكافحة الإرهاب والتصدي لخطابات الكراهية والتنسيق في القضايا الساخنة، ومنها ليبيا وشرق المتوسط ولبنان ومكافحة الإرهاب.

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