إضراب للأطباء في السودان يتسبب في انفجار رحم سيدة ووفاة الجنين

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مدير مستشفى الولادة بأم درمان "الدايات" حامد مبشر، عن تسبب إضراب نواب الاختصاصيين المعلن أول أمس في انفجار رحم إحدى السيدات ووفاة الطفل، وأكد تمكُّن المستشفى من إنقاذ الأم.

وأوضح مبشر في تصريح نقلته صحيفة "السوداني" عن (باج نيوز)، أن الأم تنقلت إلى عدد من المستشفيات ولم تجد خدمة، مما أدى إلى انفجار الرحم ووفاة الجنين.

ووصف الوضع بالكارثي، ولوّح بإخلاء مسؤوليته إذا لم تحدث استجابة من الجهات المعنية.

ووجه مبشر نداء للاختصاصيين للعمل بمستشفيات أم درمان، وقال إنه لولا عمل صغار الاختصاصيين والاستشاريين بالمستشفى أول أمس لكانت توفيت السيدات.

ونوه إلى أن المستشفى أجرت أول أمس (83) ولادة طبيعية و(38) ولادة قيصرية، وأشار إلى أن مجمل الولادات التي أجريت أول أمس بلغت (121) ولادة.

وقال مبشر: “نحن نعترف بأن النواب لهم حقوق عادلة ومشروعة”، لكنه أكد أن المشكلة استغلت بطريقة غير صحيحة.

ونوه إلى أن النواب يعتبرون من أكثر الكوادر الصحية بينما تعد الحوافز التي تمنح لهم أقل من حوافز العمال ويعملون (24) ساعة في ظروف اقتصادية معلومة للجميع، فضلا عن عمل النواب في خدمات تحت مسمى التدريب.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز