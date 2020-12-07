حملة إماراتية لمكافحة الأوبئة في سقطرى

المصدر: عدن - البيان

واصلت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عملية حملة الرش الضبابي في مختلف مناطق الأرخبيل، بهدف القضاء على البعوض الناقل للأمراض، بفعل تجمع المياه الراكدة في الأودية.

مرحلتان

الحملة التي ستتواصل إلى بداية الشهر المقبل، تنفذ على مرحلتين، حيث تستخدم المؤسسة في تنفيذها مروحيات الجايروا كبتر للوديان، وفرقاً ميدانية والسيارات بين الأحياء السكنية.

وأتت الحملة بعد استشعار الخطر، الذي يواجه سكان العاصمة حديبوه، بسبب انتشار البعوض الكثيف في الأحياء السكنية، الناقل للأمراض، التي سببتها المياه الراكدة من الأمطار الأخيرة، خاصة مرض الملاريا، والحد من انتشاره، وتوسيع نطاق الاستهداف، ليشمل عدة مناطق مجاورة للمدينة.

ترحيب شعبي

وحظيت الحملة بترحيب شعبي كبير، لما لها من أثر إيجابي في التخفيف من مخاطر نقل البعوض للأمراض، معبرين عن شكرهم لمؤسسة خليفة، على ما تقوم به من عمل يلامس معاناتهم، ويخفف عنهم الآلام التي يواجهونها.

من جهة أخرى، تواصل العيادة الطبية المتنقلة، التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقديم الرعاية الطبية لسكان مختلف مناطق محافظة حضرموت، على مدار الأسبوع، حتى نهاية العام الحالي.

وفي إحصائية جديدة، قدمت العيادة المتنقلة خلال الثُلث الأول من شهر نوفمبر الجاري، الرعاية الطبية لعدد 727 حالة مرضية من مختلف الفئات العمرية، من الأطفال والرجال والنساء وكبار السن، توزعت على عدد من القرى والمناطق النائية بمديريات محافظة حضرموت، ومنها 134 مستفيداً في منطقة ردفان بمنطقة ميفع بمديرية بروم ميفع، و144 مستفيداً في منطقة حلة، و100 مستفيد في منطقة الحرشيات، و183 مستفيداً في منطقة الطويلة، و166 مستفيداً في منطقة النقعة بمديرية غيل باوزير، حيث جرى معاينة مختلف الحالات المرضية المتنوعة، وإعطاء العلاجات والأدوية المجانية اللازمة، فضلاً عن الأمراض المنتشرة في أوساط الأهالي، ومنها علاج أمراض الحميات والالتهابات والسعال والإنفلونزا والجروح والحروق.

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