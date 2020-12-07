الفصائل المسلحة ممنوعة في سنجار

المصدر: (بغداد - وكالات)

أكدت عمليات غرب نينوى في العراق، أمس، عدم السماح بوجود أي قوة مسلحة في سنجار، وفق ما نقلت وكالة الأنباء العراقية.

وقال قائد عمليات غرب نينوى، اللواء الركن جبار الطائي، إنه «بناءً على الاتفاقية الموقعة من قبل الحكومة الاتحادية مع إقليم كردستان، فإن حماية قضاء سنجار حالياً، من مسؤولية قطعات الجيش والشرطة المحلية بالتنسيق مع جهاز المخابرات».

وأكد «عدم السماح لأي قوات أمنية أخرى مسلحة أو غير مسلحة، بالوجود أو التصرف بالوضع الأمني داخل القضاء».

إلى ذلك، أكدت محافظة نينوى، أن الحكومة جادة بتثبيت الاستقرار والأمن في سنجار، لتبدأ عمليات إعادة الخدمات والإعمار، موضحة أن موازنة 2021، تضمنت إعمار الجانب الأيمن من مدينة الموصل.

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أن طيران التحالف الدولي، شن ضربتين جويتين جنوب قضاء بلد في محافظة صلاح الدين، ودمر وكرين لداعش.

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