«خليفة الإنسانية» تقود عملية بحث جوية عن طفل مفقود بسقطرى

المصدر: عدن- البيان

أطلقت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، عملية للبحث عن طفل فقد في إحدى المناطق النائية في أرخبيل سقطرى.



وبعد إبلاغها بفقدان طفل بإحدى مناطق بادية سقطرى، وجهت مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية، بإطلاق فريق طيران الجايروا كبتر التابع لها، طلعات بحث جوية لتعقب أثر طفل مفقود في سقطرى وشرع فريق مروحيات "الجايروا كبتر" التابع للمؤسسة بتنفيذ عملية البحث لإنقاذ الطفل، حيث كثف الفريق طلعته الجوية على ارتفاع منخفض على محيط منطقة الطفل والمناطق المجاورة للبحث عن الطفل وإعادته إلى أسرته، وأكد الفريق حرصه واستعداده الدائم على تنفيذ أعمال البحث والإنقاذ على مستوى جزر سقطرى تنفيذاً لتوجيهات المؤسسة كجزء من اهتمامها لتخفيف من معاناة أهالي سقطرى.



ورحب الأهالي في سقطرى باهتمام مؤسسة خليفة، وفرقها الميدانية، مثمنين حرص مسؤولي المؤسسة الإغاثية الإماراتية على توجيه المساعدة في مختلف الظروف.

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