مفاجأة.. مجلس الأمة الكويتي القادم بلا نساء

المصدر: البيان الإلكتروني

وسط إقبال كبير ومنقطع النظير، أسدلت دولة الكويت الستار على "انتخابات مجلس الأمة 2020"، والتي أسفرت نتائجها الأولية عن غياب العنصر النسائي بشكل كامل في البرلمان، ولم تنجح أي من المترشحات بحجز مقعد لها، بما في ذلك صفاء الهاشم التي أثار عدم نجاحها ردود فعل متابينة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا" أسماء الفائزين بانتخابات مجلس الأمة وعددهم 50 عضوا، توزعوا على دوائر خمس ونجح عشرة نواب في كل دائرة.

وبلغت نسبة التغيير في البرلمان الجديد 62% بحسب وسائل إعلام كويتية، حين بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 60%.

ويشكل غياب العنصر النسائي عن "مجس الأمة" حدثاً فارقا في هذه الانتخابات.

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