عبدالله بن زايد: العلاقات الإماراتية - الكورية متميزة

المصدر: أبوظبي- وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي كانج كيونج واه وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في أبوظبي - بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك في عدة مجالات منها الصحة والتعليم والتكنولوجيا والاستثمار.

وبحث سموه ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، واستعرضا التعاون المشترك والمثمر بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وما أظهرتاه من تضامن وتآزر في مواجهة هذه الأزمة، والحرص على تبادل الخبرات وتبني أرقى الممارسات لمكافحة آثار الجائحة.

تطلعات

وأكد سموه وكانج كيونج واه مواصلة التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة «كوفيد 19».

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بكانج كيونج واه والوفد المرافق مؤكداً على العلاقات الإماراتية - الكورية المتميزة والشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين ، وعبّر سموه عن تطلع دولة الإمارات إلى علاقات أعمق وأوسع مع كوريا الجنوبية الصديقة بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبها، أكدت كانج كيونج واه على العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين البلدين وقيادتيهما والعمل المشترك من أجل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.وقد أقام سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مأدبة عشاء تكريماً لكانج كيونج واه وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق.

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