85 درهماً لفحص «كورونا» في مراكز «صحة» بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

أعلنت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» عن تخفيض سعر مسحة الأنف لكشف فيروس (كوفيد 19) إلى 85 درهماً للمسحة في جميع المراكز التابعة لها.

وقالت «صحة» عبر تويتر: خفضنا سعر فحص مسحة الأنف، السعر الجديد ساري المفعول فوراً في جميع مراكز صحة للفحص». يشار إلى أن عدد فحوصات (كوفيد 19) التي أجرتها دولة الإمارات منذ ظهور الحالة الإيجابية الأولى نهاية فبراير الماضي بلغ حتى الآن 17 مليوناً و323 ألفاً و578 فحصاً، وذلك وفق إحصائيات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

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