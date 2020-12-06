تحت رعاية رئيس الدولة..مؤتمر الدفاع الدولي 2021 ينطلق 20 فبراير المقبل

المصدر: أبوظبي- وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، يعقد مؤتمر الدفاع الدولي 2021، في 20 فبراير المقبل، والذي يقام للمرة الأولى بنسخته «الهجينة»، ليجمع الخبراء والمتخصصين من جميع أنحاء العالم على أرض الواقع، في مركز «أدنوك» للأعمال، وبشكل افتراضي، لمناقشة آثار الابتكار على قطاع الصناعات الدفاعية، وحماية التكنولوجيا، واستغلالها الأمثل في عصر الثورة الصناعية الرابعة.

وسيسلط مؤتمر الدفاع الدولي، المصاحب لمعرضي «آيدكس 2021»، والدفاع البحري «نافدكس 2021»، اللذين يقامان في الفترة من 21 ولغاية 25 فبراير المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه إمارة أبوظبي في النهوض بواقع الصناعات الدفاعية العالمية، من خلال قطاع سياحة الأعمال، الذي يتمتع بالمرونة.

قادة وخبراء

وقال العميد الركن خليفة الكعبي رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الدفاع الدولي: «إن استقطاب قادة وخبراء قطاع الدفاع العالميين في أبوظبي، أمر بالغ الأهمية، حيث يرسخ المكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات، ودورها المحوري في دعم الصناعات الدفاعية، محلياً وإقليمياً وعالمياً، ويعزز من مرونتها، خاصة مع وجود عدد كبير من الهيئات المختصة، بتزويد الجهات الحكومية بالتدابير التي تعزز دفاعات بلادهم».

وأضاف الكعبي: «يعد مؤتمر الدفاع الدولي، منصة عالمية متميزة، تستعرض آخر ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية والأمنية من تكنولوجيا متقدمة ومبتكرة، بما ينسجم مع التوجهات العالمية نحو اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».

قضايا

وقال سعيد بن خادم المنصوري، المدير التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، التابعة لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض: «يستقطب مؤتمر الدفاع الدولي، أبرز العقول، وقادة قطاع الدفاع العالمي إلى أبوظبي، لمناقشة أبرز القضايا والتحديات الملحة في العالم اليوم. ونحرص في «أدنيك»، على تطبيق إجراءات السلامة، وفقاً لأعلى المعايير، لتسهيل عقد فعاليات المؤتمر، وضمان صحة وسلامة جميع المشاركين».

وأضاف الظاهري: «ينظر مجتمع الدفاع الدولي إلى أبوظبي، ودولة الإمارات، كوجهة موثوقة ومثالية، لعقد اجتماعات من هذا النوع والحجم. ونحن ملتزمون بدعم قطاع الصناعات الدفاعية العالمي، وإتاحة الفرصة لقادة هذا القطاع، للاجتماع والاستمرار في ممارسة أعمالهم التجارية، حيث تبرهن المشاركة القياسية التي نشهدها، على ثقة المشاركين بالتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية، التي سيتم اتخاذها في هذا المؤتمر، بالإضافة إلى معرضي «آيدكس» و«نافدكس»، بدورتهما المقبلة».

منصة

ومن جانبه، قال مطر علي الرميثي، الرئيس التنفيذي لوحدة التطوير الاقتصادي في مجلس التوازن الاقتصادي «توازن»: «يأتي تنظيم مؤتمر الدفاع الدولي، في الوقت المناسب، حيث يركز العالم اليوم على الابتكار التكنولوجي، ويعد هذا المؤتمر منصة مثالية لنا، لنسلط الضوء على دورنا كداعم للتكنولوجيا والابتكار في قطاعي الدفاع والأمن، والنهج الذي نتبعه للتعاون والابتكار في التكنولوجيا».

وأضاف: «نحرص على المشاركة في هذا الحدث المحوري، لمشاركة خبراتنا في تسهيل نمو النظام البيئي، من خلال الشراكات العالمية والمحلية، وتمكين الابتكار في قطاعي الدفاع والأمن».

4 جلسات

يتضمن المؤتمر أربع جلسات رئيسة ويناقش المشاركون في الجلسة الأولى، سبل حماية الذكاء الاصطناعي، وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الأخرى من سوء الاستخدام، من قبل الجهات الفاعلة الحكومية أو غير الحكومية، بما في ذلك الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وسيركز المتحدثون على كيفية تعاون الحكومات والشركات والأكاديميين والعاملين في هذا القطاع، لضمان حماية هذه التقنيات الحيوية، والاستفادة منها في مجالات الأمن والسلم العالميين.

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