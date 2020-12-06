مناقشة تحديات التماسك الأسري في المجتمع

المصدر: (دبي - البيان)

تنظم لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي «رئيس اللجنة» حلقتين نقاشيتين افتراضيتين «عن بعد» تحت عنوان «تحديات التلاحم والتماسك الأسري في المجتمع الإماراتي»، يومي السابع والرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري، وذلك في إطار مناقشتها موضوع «التلاحم الأسري ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة».

ويشارك في الحلقتين النقاشيتين أعضاء اللجنة كل من: هند حميد بن هندي العليلي «مقررة اللجنة»، ومحمد عيسى الكشف، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري، وجميلة أحمد المهيري، وحميد علي العبار الشامسي.

ودعا ضرار الفلاسي إلى أهمية المشاركة في الحلقات للاستماع إلى آراء المختصين واقتراحاتهم وملاحظاتهم وتصوراتهم بشأن موضوع التلاحم الأسري.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز