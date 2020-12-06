الصفدي: الاستقرار مهم للعالم ككل

المصدر: (المنامة - وكالات)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في كلمته أمام «حوار المنامة» أن استقرار منطقة الشرق الأوسط مهم للعالم ككل. وشدد الصفدي، على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وأعرب الصفدي في كلمة بلاده، أمام الجلسة الثانية للنسخة الـ 16 من «حوار المنامة» عن أمل بلاده أن تخدم اتفاقات السلام الموقعة مع إسرائيل القضية الفلسطينية.

وطالب وزير الخارجية الأردني بدور لبلاده خلال المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وفي الشأن العراقي، دعا الصفدي إلى مساعدة العراق في خطته لإعادة البناء والاستقرار للبلاد، مشدداً على أنه من الضروري التأكد أن العراق لن يصبح ساحة للاقتتال مرة أخرى.

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