عُمان: ندعم السلام والاستقرار

المصدر: (المنامة- بنا)

أكد وزير خارجية سلطنة عمان، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، التزام بلاده بحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم السلام والاستقرار.

جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال مؤتمر (حوار المنامة)، حيث أعرب عن رأي السلطنة في أن المشاركة متعددة الأطراف، تصنع النجاح في عالم مترابط. وقال: «تتطلع سلطنة عمان، لتحقيق الكثير من الرؤى في مجال تنشيط المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية.

كما أن الأمن المجتمعي مكون أساسي لتحقيق الأمن الشامل، ووجود نسيج مجتمعي، وبيئة اقتصادية آمنة لتحقيق النجاح».وأضاف: «عندما نضع في اعتبارنا أمن المنطقة، لا يمكن أن نغفل عن أهمية وجود استراتيجية تقوم على توسعة مضامين الحوار، ومفهوم الأمن بحد ذاته، بالاعتماد على الموارد الجماعية».

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