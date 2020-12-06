بغداد والرياض.. مباحثات لتوطيد العلاقات

المصدر: (المنامة - وكالات)

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، مسار العلاقات وفرص التعاون الثنائي، في لقاء عقد على هامش حوار المنامة.

وقال الناطق باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، في بيان إن حسين التقى الأمير فيصل بن فرحان وبحثا سير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد والرياض. وأضاف البيان أن «الجانبين أشادا بالتطوُّر المُتنامِي الذي شهدته العلاقات في الفترة الماضية، وسُبُل تعميقها أكثر في ضوء توافر الإرادة القويّة والجادّة لدى البلدين لتعزيز أطر التعاون بينهما». كما ناقشا آفاق تعزيز التعاون المُشترَك بين البلدين، بما يُساهِم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

وأشار إلى أن لقاءه بنظيره السعودي جاء على هامش الزيارة الرسميّة التي يُجريها إلى مملكة البحرين؛ للمُشارَكة في مُؤتمَر حوار المنامة.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية تطوراً كبيراً في مجال التقارب بين البلدين خلال السنوات الثلاث الأخيرة، توجت بتبادل زيارات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات تعاون مشتركة في مجالات عدة بينها الطاقة والأمن والاقتصاد.

وارتفع منسوب التقارب بين البلدين إلى أعلى مستوياته في عهد الحكومة العراقية الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي، تكلل بانفتاح دبلوماسي كبير بين الجارتين، وتداخل فرص الاستثمار وتبادل المصالح، كان آخرها افتتاح منفذ عرعر الحدودي بعد إغلاق دام نحو 3 عقود.

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