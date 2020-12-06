الكويتيون ينتخبون ممثليهم في مجلس الأمّة

المصدر: (الكويت - وكالات )

منذ الساعات الأولى من صباح أمس سجلت انتخابات مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) في الكويت إقبالاً رغم جائحة كورونا، فقد شهدت الفترة الصباحية حضوراً لافتاً من السيدات، حيث تسعى المرأة إلى تعزيز حظوظها بمشاركة 29 مرشحة في السباق الانتخابي، تزامناً مع توقعات بنسبة تغيير عالية في تركيبة المجلس.

وكشفت البيانات الرسمية أن نسبة المشاركة حتى الظهر بلغت 15.49 % بالدائرة الأولى و18.86 % بالدائرة الثانية، فيما بلغت نسبة المشاركة في الدائرة الثالثة 13.5 %، و19 % في الدائرة الرابعة، و14 % الدائرة الخامسة.

وعبّر رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد، عن سعادته فيما رصده خلال تفقده سير العملية الانتخابية والمشاركة فيها، شاكراً الجهات الحكومية على الجهود المبذولة. وأوضح الخالد أن التقارير التي وصلته تدعو إلى السعادة بشأن المشاركة في العملية الانتخابية واختيار النواب الجدد لاستكمال المسيرة الطويلة.

وأدلى عدد من الناخبين المصابين بفيروس كورونا بأصواتهم وسط إجراءات تتوافق مع الأعراف والبروتوكولات الطبية. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند أنه تم تخصيص عدد من المدارس في جميع المحافظات لاستقبال الناخبين المصابين بالفيروس ممن يطبق عليهم العزل الصحي، أما من يطبق عليهم الحجر المنزلي فيصوتون في اللجان التابعين لها.

وحرصت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة على تسهيل عملية تصويت الناخبين المصابين بالفيروس. ويتنافس على مقاعد المجلس 326 مرشحاً فيما يحق لـ567694 ناخباً التصویت بالانتخابات لاختيار 50 عضواً لتمثيلهم في مجلس الأمّة بفصله التشريعي الـ16.

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