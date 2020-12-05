الكويت.. المصابون بـ«كورونا» يصوتون في الانتخابات

المصدر: الكويت - كونا

أدلى عدد من الناخبين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) اليوم السبت بأصواتهم لانتخابات مجلس الأمة 2020 وسط إجراءات تتوافق مع الأعراف والبروتوكولات الطبية.



وحرصت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الصحة على تسهيل عملية تصويت الناخبين المصابين بالفيروس ومخالطيهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة حقهم على أكمل وجه وبشكل آمن.



وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة د.عبدالله السند أنه تم تخصيص عدد من المدارس في جميع المحافظات لاستقبال الناخبين المصابين بفيروس كورونا ممن يطبق عليهم العزل الصحي، أما من يطبق عليهم الحجر المنزلي فيصوتون في اللجان التابعين لها.



وشدد على ضرورة ارتداء المصابين للكمام منذ مغادرة المكان الذي يطبق فيه العزل الصحي وتغطية الفم والأنف وعدم الكشف عن الوجه (الأنف والفم) إلا إذا طلب منه ذلك من المسؤولين المشرفين على العملية الانتخابية ومن ثم العودة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز