البحرين تجيز لقاح «فايزر- بيونتيك»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت البحرين أنها أجازت الاستخدام الطارئ للقاح «فايزر- بيونتيك» للوقاية من فيروس «كورونا»، لتصبح بذلك ثاني بلد يجيز اللقاح بعد بريطانيا.وكانت البحرين أقرت الشهر الماضي استخدام لقاح شركة سينوفارم لتحصين العاملين على الخطوط الأمامية.

بدورها، أكدت الوكالة البريطانية الناظمة للأدوية أمس، أن قرارها السريع بالترخيص لاستخدام لقاح «فايزر- بيونتيك» يستوفي كل معايير السلامة، بعد ورود انتقادات لسرعة آلية المصادقة عليه.

وقالت الوكالة الناظمة للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بيان «لا تتم الموافقة على أي لقاح في المملكة المتحدة إن لم يكن يحترم معايير السلامة والنوعية والفاعلية». وأضافت أن «كل لقاح يكون موضع تجارب سريرية مطابقة للمعايير الدولية».

من جهته ، رأى خبير الأمراض المعدية الأمريكي أنطوني فاوتشي العضو في خلية الأزمة في البيت الأبيض حول فيروس «كورونا» أول من أمس، أن الوكالة البريطانية «تسرعت» في المصادقة على اللقاح، قبل أن يعود ويتراجع عن تصريحه هذا. وقال فاوتشي مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) «لدي ثقة كبيرة بما تفعله المملكة المتحدة علمياً ومن وجهة نظر هيئة منظمة». وأضاف «الإجراءات لدينا تستغرق وقتاً أطول مقارنة بالمملكة المتحدة. وهذه حقيقة فحسب»، مؤكداً «لم أقصد التلميح إلى أي إهمال رغم أنه فُهم كذلك».

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