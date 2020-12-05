المغرب يفكّك خلية «داعشية» في تطوان

المصدر: الرباط - وكالات

تمكّن المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) على ضوء معلومات استخباراتية، أمس من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، ينشط أعضاؤها بمدينة تطوان (شمال المغرب)، وذلك في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني لتحييد مخاطر التهديدات الإرهابية ودرء المشاريع المتطرّفة التي تحدق بأمن واستقرار المملكة. وأوضح بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن التدخل الأمني الذي باشرته عناصر القوة الخاصة التابعة لفرقة التدخل السريع، أسفر عن توقيف ثلاثة متطرفين يشتبه في ارتباطهم بهذه الخلية الإرهابية، وتربط أحدهم علاقة عائلية بمقاتل بصفوف «داعش» بالمنطقة السورية - العراقية.

وأضاف البيان إن التحريات المنجزة مكنت من تحديد مسكن في المدينة القديمة بتطوان، كانوا يستغلونه كمكان آمن لعقد اجتماعاتهم والتخطيط لمشاريعهم الإرهابية، مشيراً إلى أنه بإرشاد من المشتبه فيهم تم الانتقال إلى المسكن المذكور وإجراء مسح كامل لمشتملاته ومرافقه من طرف تقنيي الكشف عن المتفجرات.

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