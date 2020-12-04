السعودية تسجل انخفاضاً ملحوظاً في إصابات كورونا

المصدر: وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم "الجمعة" عن تسجيل (234) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (358336) حالة، من بينها (4158) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (596) حالة حرجة، كما تم تسجيل (357) حالة تعافٍ جديدة؛ ليصل عدد المتعافين إلى (348238) حالة.

وبلغ عدد الوفيات (5940) حالة، بإضافة (10) حالات وفاة جديدة لافتةً أنه تم إجراء (44306) فحوص مخبرية جديدة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل، لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكمًا على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.



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