البحرين وإسرائيل..انفتاح على السياحة

المصدر: تل أبيب - بنا

أكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني، أن القطاع السياحي في المملكة يعد من القطاعات النشطة التي تتمتع ببنية تحتية متميزة بفضل الاهتمام الكبير بهذا القطاع من الحكومة الموقرة، مشيراً إلى أن الانفتاح السياحي مع إسرائيل من شأنه أن يسهم مستقبلاً في تنشيط أكبر للحركة السياحية بين البلدين، بما يلبي التطلعات ويخدم مصالحهما المشتركة.جاء ذلك خلال توقيع البلدين على مذكرة تفاهم في المجال السياحي، بحضور أوريت فركاش كوهين وزيرة السياحة في دولة إسرائيل.

وبهذه المناسبة، قال الزياني إن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الارتقاء بالقطاع السياحي ورفده بالمقومات التي من شأنها أن تعزز من المكانة السياحية المتميزة للمملكة، مؤكداً أن الانفتاح السياحي مع إسرائيل في إطار إعلان تأييد السلام المبرم بين الطرفين سيكون له بالغ الأثر في إثراء القطاع السياحي ودعمه بين البلدين.

من جانبها، أشادت وزيرة السياحة الإسرائيلية بالسمعة التي تتمتع بها البحرين في المجال السياحي، مؤكدة أن تعاون البلدين في هذا المجال من شأنه أن يفتح مزيداً من آفاق العمل المشترك، متطلعة إلى تعاون ومشاريع سياحية مشتركة خلال الفترة المقبلة.

فرص متوقعة

من جهة أخرى، اجتمع الزياني مع وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي أوفير أكونيس في القدس. وخلال الاجتماع تم بحث أوجه التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة بين البلدين، وتحديد الفرص المتوقعة في هذه القطاعات المهمة وكيفية تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في ضوء إعلان تأييد السلام.وخلال لقائه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أكد الزياني أن نهج العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، قائم على رؤيته الاستشرافية في تحقيق مستقبل آمن ومستقر في المنطقة يتميز بالسلام العادل والشامل فيها. ونوه على حرص المملكة على الالتزام بالسلام كخيار استراتيجي، تنطلق من خلاله أطر المبادرات لتعزيز التعاون الدولي والاستقرار والسلام والازدهار بمنطقة الشرق الأوسط.

من جهته، رحّب نتانياهو بزيارة الوفد البحريني لبلاده، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

من جهة أخرى، اجتمع الزياني مع وزير خارجية إسرائيل غابي أشكنازي في القدس، وخلال الاجتماع، أكد الزياني أنّ الحكومة تعمل دوماً على تحقيق مبادرة السلام الإقليمي التي يقودها الملك حمد بن عيسى والأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء، ضمن مساعي المملكة وتأكيدها المستمر على الانفتاح والتعايش اللذين لطالما كانا جزءًا من تاريخ البحرين.

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