وزيرا خارجيتي الأردن وإسرائيل يبحثان إعادة إطلاق مفاوضات السلام مع الفلسطينيين

المصدر: أ ف ب

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أثناء لقائه نظيره الإسرائيلي غابي اشكينازي أمس الخميس جهود إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفق بيان للخارجية الأردنية.

ووفق البيان فقد التقى الصفدي واشكنازي عند جسر الملك حسين الذي يصل بين الأردن والأراضي الفلسطينية وإسرائيل (جسر ألنبي).

وأشار إلى أنّهما بحثا "التطورات المرتبطة بجهود إعادة إطلاق المفاوضات" بين إسرائيل والفلسطينيين والمتوقفة منذ سنوات.

وأكد الصفدي "ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات على أساس القانون الدولي لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس هذا الحل".

وقال إن "لا بديل لحل الدولتين".

ويرتبط الأردن وإسرائيل بمعاهدة سلام وقعت العام 1994.

ومفاوضات السلام بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني متوقفة منذ العام 2014.

ودعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد إلى تكثيف الجهود الدولية من أجل إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

وحثّ اجتماع عقد في عمان في سبتمبر الماضي وضم وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا وممثل الاتحاد الأوروبي للسلام، إسرائيل والفلسطينيين على "إعادة الأمل" لعملية السلام عبر مفاوضات مباشرة "جادة".

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